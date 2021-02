21-02-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Catshuisberaad over coronamaatregelen begonnen

Landelijk - In de ambtswoning van de minister-president is zondagmiddag even na 14.00 uur het Catshuisberaad begonnen. Op tafel liggen de coronamaatregelen zoals die er na 2 maart uit moeten gaan zien. Dat schrijft oogtv.nl.

De NOS meldt dat bij het overleg verschillende ministers en diverse belangrijke adviseurs aanwezig zijn. Als eerste wordt er gesproken over de actuele situatie en daarna of deze situatie ook ruimte biedt om bepaalde maatregelen te versoepelen. Afgelopen week was demissionair premier Mark Rutte (VVD) nog duidelijk. Op basis van de huidige cijfers zag hij weinig ruimte voor versoepelingen. Dat herhaalde hij zaterdagavond in een online programma van NOS op 3 waar jongeren in gesprek gaan met lijsttrekkers.





Koers

Wel presenteerde Rutte in het tv-programma een koers. “Iedereen zegt, eerst de middelbare scholen open als dat kan. En dan wil je zo snel mogelijk daarna richting mbo, hbo en universiteiten. Nu, vandaag (zaterdag, red.) kan ik dat niet beloven, maar ik hoop dat het kan. Daarnaast kijk je ook naar sport. Jongeren tot 18 jaar kunnen gelukkig wel sporten, maar dan binnen de eigen clubjes, niet in de competitie. Dus je gaat ook kijken of dat ook tot een hogere leeftijd kan”, aldus Rutte. Daarnaast zal er tijdens het beraad ook gesproken worden over de omstreden avondklok.





Coronacijfers

De afgelopen dagen laten de coronacijfers weer een stijging zien in het aantal besmettingen. Ook de metingen in het rioolwater laten een stijging zien van het aantal virusdeeltjes dat in de waterzuiveringen wordt aangetroffen.