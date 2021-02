21-02-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Complotdenkers leggen bloemen bij Peerd van Ome Loeks (Video)

Groningen - Complotdenkers hebben in de nacht van zaterdag op zondag bloemen gelegd bij het Peerd van Ome Loeks bij het Hoofdstation. Dat meldt journalist Rudy Bouma op Twitter. Dat schrijft de website oogtv.nl.

Bij de bloemen zijn teksten te lezen als ‘Flowers for Freemdom’. Zogeheten Q-Patriots zijn verantwoordelijk voor de actie. De afkorting ‘WWG1WGA’ die bij de bloemen is te lezen is de slogan van QAnon-aanhangers. De afgelopen dagen zijn op meerdere plekken bloemen gelegd. Dit gebeurde onder andere bij de gedenkstenen van Marianne Vaatstra en Nicky Verstappen. Ook wordt een begraafplaats in Bodegraven al weken bedolven onder tientallen boeketten.