21-02-2021, Martin Nuver 112Groningen

Woningbrand op zes hoog Morgensterlaan (Video)

Groningen - In de Morgensterflat aan de Morgensterlaan in de Groningse wijk Paddepoel heeft in de nacht van zaterdag op zondag brand gewoed.

De melding van de brand kwam rond 00.30 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het gaat om een brand in een woning op de zesde verdieping van de flat”. “In de woonkamer van de woning is vermoedelijk brand ontstaan. Een raam is er uit geslagen waardoor er ook flink wat rookontwikkeling te zien was.”

Ook was er een ambulance ter plaatse, 1 persoon werd gecheckt op rookinhalatie.. Overige bewoners van de flat hoefden niet geëvacueerd te worden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend. In de betreffende woning is flink wat schade ontstaan.