20-02-2021, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Ambulancemedewerker even geraakt door autospiegel

Oostwold/ Oldambt - Een ambulancemedewerker is zaterdagmiddag door een autospiegel geraakt terwijl deze hulp aan het verlenen was bij een ernstig ongeval op de Polderweg in Oostwold Oldambt.

De ambulancemedewerker stond op de weg om hulp te verlenen bij het ongeval, toen er een auto aan kwam rijden. De bestuurder van de desbetreffende auto is nog het signaal gegeven rustiger te rijden, hier gaf de bestuurder geen gehoor aan. De automobilist reed vervolgens met de spiegel tegen de hand van de ambulancemedewerker.





De spiegel is van de auto af gevallen en achtergebleven. De politie is na voorval een onderzoek gestart naar de desbetreffende bestuurder en de auto. Het zou vermoedelijk gaan om een blauwe Peugeot of een blauwe Ford Focus. Uiteindelijk heeft de politie de desbetreffende bestuurder weten te traceren en is men met hem in gesprek gegaan over het voorval. Ook is er met verschillende getuigen gesproken.





De politie meldt via haar Twitter dat het verhaal mogelijk iets genuanceerder is dan eerder vermeld. In verband met het onderzoek kan de politie niet verder op de zaak ingaan. Ambulancezorg Groningen laat aan 112Groningen weten dat de ambulancemedewerker geen letsel heeft overgehouden aan het voorval.

Dit bericht is aangevuld met een aanpassing en een reactie van de Politie Groningen en de Ambulancezorg Groningen.