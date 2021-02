20-02-2021, Marije Timmer, Henk Timmer & Stephan Jansema - 112Groningen.nl

Scooterrijder botst achterop auto en raakt zwaargewond

Oostwold (Oldambt) - Op de Langeweg bij Oostwold (Oldambt) is zaterdagmiddag rond 12:20 uur een ernstig ongeval gebeurt tussen een scooterrijder en een automobilist.

Een scooterrijder botste door nog onbekende oorzaak achterop een auto. De ambulance alsmede de politie en een traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse. In de auto zaten twee kinderen, die kwamen met de schrik vrij.

De exacte toedracht van het ongeval werd onderzocht door de Verkeersongevallen analyse van de politie. De ernstig gewonde scooterrijder werd ter plekke behandeld door het ambulancepersoneel en de bemanning van de traumahelikopter.

Het slachtoffer werd met onbekend letsel met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen. De weg was tijdelijk afgesloten in verband met het onderzoek. Zowel de auto als de scooter raakten door het ongeval zwaar beschadigd.

Getuigenoproep! Vanmiddag was de ambulance aanwezig op de Langeweg in Oostwold (gem. Oldambt) ivm een ongeval waarbij een bestuurder van een scooter ernstig gewond raakte. MMT is ook ter plaatse geweest. De bestuurder is zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Rest in vervolg item.

De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.