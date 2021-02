Nog een laatste aanvulling; de verwondingen van de ambulance medewerker blijken mee te vallen. Er lijkt van beide partijen geen opzet in het spel. Beide partijen zijn met elkaar in contact over de verdere afhandeling.

De bestuurder is getraceerd. Ook is er met verschillende getuigen gesproken. Het verhaal ligt mogelijk iets genuanceerder. We brengen beide partijen met elkaar in contact. Bedankt voor de tips!