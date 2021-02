20-02-2021, 112Groningen.nl

Aanhanger gekanteld op N46 bij stad

Groningen - Zaterdagmorgen omstreeks tien uur is er een ongeluk gebeurd op de N46 Linkerzijde bij hectometerpaal 5,9 in Groningen.

Daar bleek een aanhanger gekanteld te zijn. De inhoud van de aanhanger lag verspreid over de ringweg. 1 rijbaan was tijdelijk afgesloten door Rijkswaterstaat en de politie. De toedracht is niet bekend.