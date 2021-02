20-02-2021, Martin Nuver 112Groningen & Melarno Kraan 112Groningen

Rijen bij wasstraten: 'Het zout moet eraf' (Video)

Groningen/ Winschoten - Na een week sneeuw en ijzel, zijn veel auto`s vies en ze zitten onder het zout. De laatste twee dagen is het dan ook erg druk bij diverse wasstraten. Wij keken bij Century in de stad en bij Max autowas in Winschoten.

De zoutaanslag is slecht voor de lak van je auto. De wasstraten doen goede zaken, tijdens vorst is het meestal erg rustig daarintegen. Veel nemen een compleet wasprogramma, ook de onderkant moet goed schoon. Vanmiddag en morgen maar de zon in!