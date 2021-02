20-02-2021, 112Groningen.nl

Porsche komt in sloot bij Oostwold(Oldambt)

Oostwold (Oldambt) - Op de Oudlandseweg bij Oostwold(Oldambt) is zaterdagmorgen een Porsche door nog onbekende oorzaak in een sloot terechtgekomen. Niemand raakte gewond.