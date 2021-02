20-02-2021, Ruben Huisman, Thijs Huisman & Robin Feunekes - 112Groningen.nl

Schoorsteenbrand in Peize snel onder controle

Peize - Verschillende brandweerkorpsen werden zaterdagochtend omstreeks acht uur gealarmeerd voor een schoorsteenbrand aan de Haarweg in Peize.

Bij aankomst van de brandweer was de brand inmiddels uit en hadden de bewoners de kachel al leeggemaakt. De opgeroepen waterwagen uit Eelde en de hoogwerker uit de stad Groningen hoefden niet ingezet te worden. De brandweer van Peize heeft een nacontrole uitgevoerd en de kap van de schoorsteen verwijderd. Het is niet bekend of er door de brand schade is ontstaan. Na de nacontrole kon de brandweer weer retour naar de kazerne.