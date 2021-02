19-02-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Meterkast brand bij portiekflat in Groningen

Groningen - De brandweer van de stad Groningen werd vrijdagavond omstreeks tien voor tien opgeroepen voor een woningbrand aan de Multatulistraat in Groningen.

Bij aankomst bleek er een brand te zijn geweest bij de meterkast in de kelder van een portiekflat. Brandweerlieden zijn met een poederblusser naar binnen gegaan en hebben een nacontrole uitgevoerd. Na ongeveer een half uur ging de brandweer retour richting de kazerne.



Stichting Salvage zal ter plaatse komen om de schade af te handelen met de bewoners van de portiekflat. Het is niet bekend hoeveel schade er precies is ontstaan.