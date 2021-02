19-02-2021, G. Twickler - 112Groningen.nl

Auto op de kop in de sloot bij ongeluk in Valthermond

Valthermond - Vrijdagavond omstreeks twintig over zes heeft er ongeluk plaats gevonden op de kruising Drentse Mondenweg/ Dreef bij Valthermond.

Door nog een onbekende oorzaak kwamen twee auto's met elkaar in botsing. Eén van de auto's kwam op de kop in de sloot tot stilstand. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om hulp te verlenen. Zover bekend is er niemand gewond geraakt.



De auto's raakte door het ongeluk zwaar beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft beide auto's afgevoerd. Tijdens het ongeluk werd het verkeer omgeleid.