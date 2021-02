19-02-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Aantal besmettingen door uitbraak op verpleegafdeling UMCG loopt op naar 43

Groningen - Het aantal besmettingen met het coronavirus dat te herleiden is naar de uitbraak op de verpleegafdeling thoraxchirurgie in het UMCG, is toegenomen met drie infecties.