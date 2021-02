19-02-2021, Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver

Gaslucht Greinerstraat loos alarm

Groningen - In de Greinerstraat in de wijk de Hunze in Groningen werd vrijdagmiddag om 15:00 uur wat gas geroken. De brandweer ging met spoed ter plaatse.

Ze deden diverse metingen in de straat en in een woning. Er werd ter plaatse niets gevonden of gemeten. Daarop keerden ze terug naar de kazerne.