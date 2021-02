19-02-2021, Rijksoverheid.nl

Coronadashboard uitgebreid met vaccinatiecijfers: vaccinatiebereidheid neemt toe

Landelijk - Gisteren is het coronadashboard uitgebreid met als belangrijkste toevoeging de indicatiecijfers over vaccinatiebereidheid.

Op basis van gedragsonderzoek van het RIVM is nu inzichtelijk dat de vaccinatiebereidheid in Nederland toeneemt. Ook is te zien hoe hoog de vaccinatiebereidheid is onder verschillende leeftijdsgroepen.

Naast landelijke cijfers over vaccinatiebereidheid zijn er ook meer regionale indicatoren toegevoegd. Het aantal ziekenhuisopnames en besmettingen per 100.000 inwoners per regio zijn nu zichtbaar. Ook het sterftecijfer per gemeente per dag en het aantal downloads en meldingen van de CoronaMelder-app zijn toegevoegd aan het dashboard.

Minister de Jonge (VWS): “Goed om te zien dat de vaccinatiebereidheid toeneemt. De komende weken gaan we het coronadashboard in kleine stapjes steeds verder uitbreiden met meer vaccinatiecijfers.”

Dashboard geeft overzicht

Met het coronadashboard brengt het ministerie van VWS belangrijke cijfers over de ontwikkeling van corona in Nederland samen, zoals het aantal ic-opnames, positieve testuitslagen en een schatting van het aantal besmettelijke mensen. Burgers, beleidsmakers en wetenschappers kunnen zo in één oogopslag zien wat de stand van zaken is rond de verspreiding van het coronavirus. Met de combinatie van actuele gegevens op het dashboard kan het virus sneller en preciezer worden opgespoord en bestreden.