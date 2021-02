18-02-2021, Michael Huising - 112Groningen.nl

Schoorsteenbrand in Wildervank snel onder controle

Wildervank - De brandweer van Veendam werd donderdagavond rond kwart voor zeven opgeroepen voor een melding van een woningbrand aan de Th. Beckeringhstraat in Wildervank.

Bij aankomst van de brandweer bleek er een kleine brand te woeden in de schoorsteen van een woning. De brand was gelukkig snel onder controle. Brandweerlieden hebben in de woning een nacontrole uitgevoerd.

Met behulp van een hoogwerker heeft men van bovenaf een controle gedaan nabij de schoorsteen. Zover bekend raakte er bij de brand niemand gewond. Over de schade is niets bekend.