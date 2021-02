18-02-2021, Oogtv.nl (Bron)

Drie jaar cel voor Groninger die fietser doodreed tijdens dollemansrit

Groningen - De rechtbank in Groningen heeft een 26-jarige man uit Groningen veroordeeld tot een celstraf van vier jaar (waarvan één jaar voorwaardelijk) voor een dollemansrit op 14 augustus jongstleden in Spijk. Daarbij kwam een fietser om het leven.

Het laatste, voorwaardelijke deel van zijn straf wordt vervangen door een ambulante behandeling in een kliniek. Ook wordt de man de rijbevoegdheid voor zeven jaar ontzegd. Het OM had een celstraf van zes jaar en een rijontzegging van tien jaar geëist.Zegt Oogtv.

Tijdens de dollemansrit reed de man in Uithuizermeeden ook bijna een vrouw dood. De man veroorzaakte meerdere bijna-ongelukken en liet een spoor van vernieling achter. Hij reed zich uiteindelijk vast in een greppel en vertrok te voet naar huis om daar op de politie te wachten.

De man verkeerde die bewuste avond onder invloed van amfetamine, en was hevig geïrriteerd. Een psycholoog constateerde een complexe meervoudige problematiek bij de verdachte. De man werd in 2017, 2018, 2019 en 2020 ook vervolgd en veroordeeld voor verkeerszaken, voor twee ervan liep hij nog in een proeftijd. In 2018 was hij tijdens het inhalen met hoge snelheid in een slip geraakt en tegen een boom gebotst, waardoor een inzittende van zijn eigen auto zwaar lichamelijk letsel opliep.

De officier van justitie stelde dat de verdachte deze keer was gaan autorijden onder invloed van amfetamine. Hij was zwaar geïrriteerd door conflicten met zijn naasten, omdat hij steeds verloor met de game ‘Call of Duty’, die hij daarvoor thuis had zitten spelen.

