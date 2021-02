18-02-2021, 112Groningen.nl

Containerbrand vlak naast woning in Winschoten

Winschoten - In de nacht van woensdag op donderdag werd er een uitslaande containerbrand gemeld aan de Maasstraat in Winschoten.

Omdat de brand het pand ernstig bedreigde kwam de brandweer met spoed ter plaatse. Ondanks dat de brand snel onder controle was is er enige schade aan het pand ontstaan. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.