17-02-2021, Tekst Brandweermuseum/ www.hbvvhs.nl

Lyam Drent(6) uit Sappemeer voert een goede actie

Sappemeer - De 6 jarige Lyam Drent uit Sappemeer heeft op zondag 7 februari warme chocolademelk verkocht om voor ouderen die in de Burcht wonen een cadeautje te kunnen geven om ze een hart onder de riem te steken in deze rare Corona tijd.

De ACTIE is goed geslaagd want hij brengt niet alleen cadeautjes naar de Burcht maar ook naar het voor Anker, Sint Jozef en nog een verzorgingshuis in Groningen waar zijn oma woont.

Marc Bakker secretaris van het Brandweermuseum heeft namens het museum een oude brandweerauto aangeboden om de cadeautjes bij de verzorgingshuizen langs te brengen. Marc heeft 7 voertuigen voorgesteld en Lyam heeft onze Mercedes 608 uit gekozen om alles rond te brengen.

Dit gaan we doen op zaterdag 20 februari. We verzamelen om 10:00 uur bij het winkel centrum de Hooge Meeren om de cadeautjes bij de Etos op te halen. Van daaruit vertrekken we naar De Burcht, Voor Anker, Sint Jozef en als laatste gaan we naar Groningen.

Zo kan deze geweldige actie van Lyam succes vol afgesloten worden met een hoop gelukkige ouderen in de verzorgingshuizen.