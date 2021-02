17-02-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

GGD: “Aantal besmettingen in Groningen afgelopen week fors toegenomen”

Groningen - Het aantal besmettingen in de provincie Groningen is in vergelijking met vorige week fors toegenomen. Dat blijkt uit de wekelijkse rapportage van de GGD.

In de provincie werden er afgelopen week 974 personen positief getest op het coronavirus. In de week ervoor ging het om 730 besmettingen. De GGD omschrijft dit als een forse toename. “Het overall beeld van de afgelopen week, waarbij we in Groningen te maken hebben met een besmettingsgraad van ongeveer 150 gevallen per 100.000 inwoners en 63 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners op weekbasis, ligt nog altijd op het niveau zeer ernstig”, schrijft de GGD. “Met een besmettingsgraad van 150 per 100.000 zit Groningen voor het eerst sinds lange tijd op het gemiddelde landelijke besmettingsniveau.”





Leeftijdsverdeling

Sinds de uitbraak van het coronavirus in maart vorig jaar in ons land is nu bij 22.737 inwoners in de provincie een besmetting met het coronavirus vastgesteld. De leeftijdsverdeling van personen met een nieuwe besmetting is in vergelijking met vorige week globaal gelijk gebleven. In de leeftijdsgroep 0 tot en met 14 jaar gaat het om een besmettingspercentage van 6%. In de groep 15 tot 19-jarigen om 6%, 20 tot 29 jaar om 16% en in de categorie 30 tot 65 jaar om 50%. In de groep ouder dan 65 jaar was er afgelopen week sprake van een besmettingspercentage van 22%.





Besmettingsbron

De GGD heeft de afgelopen week bij iedere nieuwe besmetting een volledig bron- en contactonderzoek uit kunnen voeren. In 68% van de gevallen lukte het om een vermoedelijke bron aan te wijzen. Daaruit blijkt dat in 51% van de gevallen de besmetting plaatsvond in de thuissituatie, 20% in de werksituatie, 19% tijdens het uitoefenen van een vrijetijdsbesteding, 18% in een zorginstelling en 2% van de besmettingen vond plaats op school en kinderopvang. “Per nieuwe besmetting kan meer dan één vermoedelijke bron worden aangewezen, de genoemde percentages tellen daarom dan ook op tot meer dan 100%.”





Ontwikkeling

De GGD meldt dat het aantal besmettingen in de afgelopen week is toegenomen. “Dit sluit niet aan bij het landelijke beeld, waar juist een dalende trend wordt waargenomen.” De meeste besmettingen werden afgelopen week geteld in de gemeente Westerwolde waar het gaat om 284 besmettingen per 100.000 inwoners, Pekela 262, Midden-Groningen 222, Oldambt 212 en Veendam 212. In de afgelopen zeven dagen kwamen 8 personen te overlijden nadat zij eerder positief getest waren op het coronavirus. Het totale aantal overlijdens in de provincie komt daarmee op 174.





Aantal testen

In de afgelopen week lieten meer mensen zich testen in vergelijking met de week er voor. Het ging om 7.869 testen terwijl dit in de week ervoor nog op 7.144 lag. Van de 7.869 testen waren er 800 positief. Het vindpercentage is daarmee gestegen van 8,1 procent naar nu 10,2%.

Met dank aan OOGTV.nl