17-02-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

Eis: Tot zeven jaar cel voor woningoverval op 78-jarige vrouw

Groningen - Voor een gewelddadige woningoverval in Groningen waarbij de 78-jarige bewoonster voor dood werd achtergelaten heeft het Openbaar Ministerie (OM) tegen twee mannen (41 en 58 jaar) uit Letland zeven en vijf jaar cel geëist.

De officier van justitie vindt dat zij samen de diefstal met geweld in Groningen hebben gepleegd. De straf van de 41-jarige moet volgens het OM hoger zijn, omdat hij diegene zou zijn geweest die het slachtoffer zo toetakelde. De zaken tegen twee medeverdachten zijn wegens ziekte uitgesteld.





Slachtoffer was toegetakeld

De agenten schrokken enorm toen zij op 13 april 2019 in de namiddag het slachtoffer in haar woning aan de Groningerweg aantroffen. Het gelaat van de vrouw was gezwollen en bijna onherkenbaar. De vrouw belde zelf met de hulpdiensten. Ze was wakker geworden in haar bloed en wist niet wat er was gebeurd. Haar woning was doorzocht.





Het gebit van het slachtoffer lag in stukken onder de radiator en haar bril onder een kastje. Het slachtoffer werd met meerdere botbreuken in het gezicht en met een lichte hersenletsel overgebracht naar het ziekenhuis. Het is schokkend hoeveel geweld op de vrouw is uitgeoefend, zei de officier van justitie. De vrouw is zeer waarschijnlijk in haar slaap overvallen.





Anonieme brief

Tot twee keer toe werd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak. Er kwam aanvankelijk geen tip binnen die leidde naar de verdachten. Totdat er een anonieme brief binnenkwam waarin stond dat er die nacht bij de woning van het slachtoffer een grijze BMW was gezien. De getuige had ook het kenteken gezien en dat de wagen uit Letland kwam.









Met dank aan RTVNoord.nl