17-02-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Nog eens 12 nieuwe coronabesmettingen in het UMCG

Groningen - In het UMCG zijn het afgelopen etmaal nog eens twaalf personen positief getest op het coronavirus. Het gaat om zeven medewerkers en om vijf patiënten. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

In totaal zijn er door de corona-uitbraak nu 34 personen besmet geraakt. Daarbij gaat het om achttien patiënten en zestien medewerkers. De nieuwe besmettingen zijn te herleiden naar een uitbraak op de verpleegafdeling thoraxchirurgie. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat het om de Britse variant, B1.1.7., gaat. Een woordvoerder van het ziekenhuis laat aan de krant weten dat men weet dat deze variant besmettelijker is en dat dat het moeilijker kan maken om de uitbraak in te dammen.





Door de corona-uitbraak zijn zo’n tien tot vijftien operaties uitgesteld. Daarnaast is er op de afdeling thoraxchirurgie een opnamestop ingesteld.

Met dank aan OOGTV.nl