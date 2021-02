17-02-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

Koelkast heeft storing; verpleeghuisbewoners worden opnieuw geprikt

Groningen - Elf bewoners van woonzorgcentrum De Brink in Groningen moeten opnieuw worden gevaccineerd. De koelkast waar de gebruikte vaccins in werden bewaard blijkt een technische storing te hebben gehad.

De bewoners kregen begin februari hun eerste prik van het Pfizer-vaccin. Voor de inenting controleren medewerkers onder meer de temperatuur van de koelkast. Die was in orde, maar later bleek uit logbestanden van de koelkast dat die nacht de stroomvoorziening was onderbroken.





Werking niet gegarandeerd

‘Daardoor kunnen we niet garanderen dat de vaccins doen wat ze moeten doen’, zegt woordvoerder Marloes Lok van ZINN, waar De Brink onderdeel van is. Dergelijke storingen zijn volgens Lok niet eerder voorgekomen.





Wachten op testuitslag

De elf bewoners behoorden tot de laatsten die het vaccin zouden krijgen. Ze konden niet mee in de grote vaccinatieronde waar 600 bewoners van ZINN werden gevaccineerd, omdat ze nog moesten wachten op een testuitslag.

