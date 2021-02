17-02-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Brandende sigaret in plantenbak laat brandweer uitrukken

Groningen - De Groninger brandweer werd woensdagmiddag omstreeks vijf voor half vijf gealarmeerd voor een afgaande rookmelder aan het Winschoterdiep in de stad Groningen.

Bij aankomst van de hulpdiensten stonden de bewoners al veilig buiten. Brandweerlieden, die met spoed met een tankautospuit uitrukten, gingen bij aankomst meteen het desbetreffende pand in om een verkenning uit te voeren.

Al snel werd duidelijk dat een sigaret in een plantenbak voor enige rookontwikkeling had gezorgd, waardoor de rookmelder werd geactiveerd. De brandweer heeft de plantenbak naar buiten gebracht en heeft in de woning nog een korte nacontrole gedaan. Hierna keerden de hulpdiensten weer terug naar de post. Zover bekend ontstond er geen schade in de woning, ook raakte er niemand gewond.