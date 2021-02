17-02-2021, Martin Nuver 112Groningen

Oudere man ramt dwars door garagebox muur (Video)

Hoogkerk - Bij een ongeval woensdagmiddag in Hoogkerk op de Zuiderweg achter de Liddl op de parkeerplaats is een personenauto een garagebox ingereden via de achterkant. Deze ging dwars door een hek. Ik hoorde `vol gas en boem` aldus een getuige !

Het ongeluk gebeurde rond 14:45 uur op de parkeerplaats van de supermarkt. De auto is door de muur gereden en stond half in een garagebox. De eigenaar was geschrokken. De brandweer assisteerde kort. Er was geen sprake van beknelling.

De oudere man wisselde het gaspedaal vermoedelijk om voor de rem meldt een getuige, het betrof een automaat. De oudere man werd gecontroleerd in een ambulance, en daarna is het slachtoffer met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Poort sleepte de auto af. De schade was groot.