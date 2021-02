17-02-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

OM wil papegaaidief negen maanden achter de tralies

Groningen - Voor het stelen van papegaaien bij vogelliefhebbers in onder meer Veendam, Gieterveen en De Groeve eiste het Openbaar Ministerie dinsdag negen maanden celstraf tegen een 32-jarige man uit de stad Groningen.

Hij stal de dieren vorig jaar september en oktober, toen hij in de laatste fase van een tbs-behandeling zat. Zegt Rtvnoord.

Eigenlijk had hij zijn leven op de rit, omschreef de Groninger in de rechtbank in Assen. Maar ik had geldproblemen. En de enige manier om daarmee om te gaan, was deze, zei hij, doelend de misdrijven. De exotische vogels die hij stal, verkocht hij door.

Betrapt

Samen met een 35-jarige man uit Noordbroek werd de Groninger in de nacht van 5 oktober opgepakt. Ze hadden die nacht in totaal veertien vogels en drie eieren gestolen in Gieterveen, Veendam en De Groeve. Bij het laatste huis werden ze betrapt toen de hond aansloeg.

De politie kon ze later die nacht in Noordbroek aanhouden. Tijdens zijn arrestatie zei de 35-jarige man dat de gestolen vogels in een garagebox in de Groniningse wijk Beijum zaten. Daar vond de politie de hele buit. Eén van de veertien vogels overleed later, volgens zijn baasje als gevolg van stress.

