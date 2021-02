17-02-2021, Marc Zijlstra 112Groningen & Redactie M. Nuver

Gesmolten metaal zorgt voor rookontwikkeling en brandjes bij recyclebedrijf in Farmsum (Update)

Farmsum - Woensdagmorgen om 10:25 uur is de brandweer met meerdere voertuigen opgeroepen voor een brand bij het bedrijf PMC(Purified Metal Company) aan de Oosterwierum in Farmsum.

Uit een van de ventilatieroosters van de fabriek voor verwerking van vervuild staalschroot komt rook. Er werd al snel opgeschaald, brandweer Delfzijl en Wagenborgen zijn ter plaatse. Wat er exact brand was is niet bekend. Het personeel(ongeveer 30 personen) werden gelijk ontruimd. Nadat de situatie onder controle was kon iedereen weer het pand in.

In Farmsum staat de brandweer bij een incident waarbij bij een fabricageproces gesmolten metaal op de bedrijfsvloer is gekomen. Dit zorgde voor rookontwikkeling en brandjes. Ze blussen de brandjes af, wachten totdat het metaal stolt en dragen daarna het incident over aan het bedrijf. Aldus @brwGroningen.

