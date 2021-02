17-02-2021, wijkagent_mark_hoogezand /Instagram

Actie tegen illegale hennepteelt

Hoogezand - Naar aanleiding van enkele meldingen heeft de politie dinsdag een actie gedraaid tegen illegale hennepteelt.

De actie draaide om een woning aan de van der Duyn van Maasdamweg te Hoogezand. In het verdere verloop van de actie werd ook een woning aan de Dreeslaan bezocht. Bij de actie werd een vlak daarvoor geruimde hennepkwekerij aangetroffen. Er zijn twee verdachten aangehouden en er is ruim 10.000 euro in beslaggenomen.

Gevaarlijke aan deze hennepkwekerij was het feit dat de stroom illegaal werd afgetapt en dat er middels een hotbox extra CO2 werd gecreëerd in de kwekerij.