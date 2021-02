Het Hof liet dinsdagavond rond 20.40 uur weten dat het opheffen van de avondklok wordt opgeschort. Dit betekent dat er dinsdagavond vanaf 21.00 uur een avondklok van kracht is. Het vonnis wordt geschorst tot de zaak in hoger beroep kan worden behandeld. Die behandeling staat voor aanstaande vrijdag op het programma.

Spoedappèl

Eerder op de dag liet de rechtbank in Den Haag weten dat de avondklok per direct moest worden opgeheven. De rechtbank deed uitspraak in een zaak die was aangespannen door Viruswaarheid. De Staat ging tegen de uitspraak in beroep en vroeg in een spoedappèl de rechter de uitspraak te schorsen. Kort na het begin van de beroepszaak werd er door jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid een wrakingsverzoek gedaan. De wrakingskamer wees echter het verzoek na beraad af waarna het spoedappèl alsnog behandeld kon worden.





Jojo-effect

Dat het opheffen wordt opgeschort is omdat het Hof het belang van de Staat voor de tussenliggende periode zwaarder vindt wegen dan het belang van Viruswaanzin. “Het belang van de Staat is het voorkomen van een jojo-effect”, zei de voorzitter. “Als het Hof de uitspraak schorst, dan heeft Viruswaanzin daar maar een paar dagen last van.”





