16-02-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Gaslek bij een pand in de binnenstad van Groningen

Groningen - De brandweer van Groningen stad werd dinsdagavond omstreeks kwart voor zes opgeroepen voor een gas lekkage aan de Kwinkenplein in Groningen.

Bij aankomst bleken bewoners binnen in een pand gas te hebben geroken. De brandweer heeft verschillende metingen verricht in het pand. Het is niet bekend hoe groot de gas lekkage was.