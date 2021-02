16-02-2021, Dvhn.nl (Bron)

Premier Mark Rutte roept op: blijf ook zonder avondklok 's avonds thuis

Landelijk - Minister-president Mark Rutte roept iedereen „met klem” op ‘s avonds thuis te blijven, ook als het kabinet er in hoger beroep niet in slaagt de avondklok in stand te houden. Zegt Dvhn.nl