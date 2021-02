16-02-2021, Nos.nl (Bron) & Rtvnoord.nl

Is avondklok nu opgeheven? Of kan de Staat iets veranderen?

Groningen - De rechtbank in Den Haag heeft vandaag besloten dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. De maatregel is op de verkeerde gronden genomen, zegt de rechter. Zegt Nos.nl