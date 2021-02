16-02-2021, Rtvnoord.nl(tekst Bron) &Jelte Haumersen 112Groningen & Redactie M. Nuver

`Goede vlucht`, maar helaas kwam Bonne(75) nooit meer terug(Video)

Kornhorn - Drie dagen na het fatale ongeluk met een sportvliegtuigje bij Kornhorn, zijn er, behalve rouw, vooral veel onbeantwoorde vragen. Bij de crash kwam piloot Bonne van den Bos om het leven.

'Het vliegveld? Dat was zijn tweede thuis', zegt bestuurslid Oetzen van der Galiën van vliegclub Fryslân over Bonne van den Bos uit Kornhorn. Van den Bos (75) verongelukte afgelopen zaterdagmiddag bij Kornhorn in het vliegtuig waarmee hij was opgestegen vanaf het vliegveld in Drachten. Hij stortte neer in een weiland, niet ver van zijn woning. Meldt Rtvnoord.nl.

Antwoorden misschien pas over een jaar

Twee dagen na het fatale ongeluk zijn er veel vragen over de oorzaak. Het zijn vragen die pas misschien over een jaar kunnen worden beantwoord, áls er al antwoorden te vinden zijn. Want honderd procent zekerheid zal er waarschijnlijk nooit komen. 'De luchtvaartpolitie doet minutieus onderzoek', zegt Van der Galiën, 'ze zamelen huis-aan-huis informatie in van omwonenden.'

Toestel was net uur lang gebruikt

Vóór de 75-jarige piloot de stuurknuppel maar zich toehaalde en de startbaan van het vliegveld onder zich heeft moeten zien verdwijnen, was het toestel een uur lang gebruikt door een ander clublid.

'Die heeft Bonne nog geholpen met bijtanken', zegt Van de Galiën. 'En die heeft nog gezegd: 'Goede vlucht'. Maar hij is niet meer teruggekomen.'

Meer hierover op Rtvnoord.nl

Volg ons ook op Facebook en Twitter