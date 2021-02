16-02-2021, 112Groningen.nl & tekstbron NU.nl

Rechtbank Den Haag: Avondklok moet per direct worden opgeheven

Landelijk - De avondklok moet per direct worden opgeheven, concludeert de voorzieningenrechter in Den Haag, dat schrijft NU.nl dinsdagochtend op haar website.

De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met Tweede en Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen noodsituatie "zoals het geval is bij een dijkdoorbraak".





Het opheffen van de avondklok gaat per direct in. Volgens een woordvoerder van de rechtbank is een hoger beroep in de zaak wel mogelijk.





De zaak was aangespannen door protestgroep Viruswaarheid. De rechtbank stelde de protestgroep dinsdag in het gelijk. Het invoeren van de avondklok was onwettig, omdat er volgens de rechtbank geen sprake was van een noodsituatie. Dat bleek bijvoorbeeld uit het feit dat er al voor het invoeren van de avondklok werd gesproken over het toepassen van de verregaande maatregel.













Coronaboetes hoogstwaarschijnlijk van tafel Inmiddels heerst ook het vermoeden dat de boete,s die zijn uitgedeeld voor het schenden van de avondklok, van tafel worden gehaald. Een voormalig strafrechtadvocaat uit Groningen stelt: “Dit zou het eerste zijn wat ik had aangehaald in mijn verweer. Ik zou mijn cliënt nu meteen aanraden om dit argument te gebruiken. Als de wet onrechtmatig is doorgevoerd, dan zijn de boetes die zijn uitgedeeld ook onrechtmatig. Dat verweer zul je nu waarschijnlijk heel vaak gaan zien.” Meldt oogtv.nl