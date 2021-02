16-02-2021, Persbericht VR Groningen & Unive

Verzekeraar en veiligheidsregio gaan Groningen in om rookmelders te installeren

Groningen - Univé en Veiligheidsregio Groningen (VRG) slaan de handen ineen voor een brandveiliger Groningen.

Univé en Veiligheidsregio Groningen (VRG) slaan de handen ineen voor een brandveiliger Groningen. Vorige week ondertekenden Jan Dijkstra, bestuurder bij Univé Noord-Nederland en VRG-directeur Wilma Mansveld een convenant ter bevestiging van de samenwerking.

De coöperatie en de veiligheidsregio gaan samen preventieve voorlichting geven in de regio, die het bewustzijn van Groningers over brandrisico’s moet helpen vergroten. Mits de coronamaatregelen het toelaten, trekken beide organisaties vanaf komende zomer Stad en Ommeland in om gratis rookmelders te installeren.

‘Klein risico wordt snel groot’

In 2020 ontving Veiligheidsregio Groningen 184 meldingen van woningbranden, waarvoor de brandweer moest uitrukken. Dat het totaal aantal brandincidenten hoger ligt, laten brandschademeldingen van verzekeraars zien; alleen al bij Univé werden vorig jaar vanuit de provincie Groningen 270 meldingen van brandschade gemaakt. ‘In de meeste gevallen gaat het om kleinere incidenten waarvoor de brandweer niet hoeft te komen. Een pannetje aardappelen dat door onoplettendheid aanbrandt en de keuken onder de rook zet, weten mensen gelukkig vaak nog op tijd te beheersen,’ legt Jan Dijkstra namens Univé Noord-Nederland uit. ‘Maar zeker bij brand wordt een klein risico snel groot, met soms immense gevolgen. En dat willen we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen.’

Samenwerking

‘We hebben allemaal belang bij een veilige omgeving voor de inwoners van Groningen’, vertelt Wilma Mansveld. ‘En dat begint bij bewustwording over mogelijke risico’s thuis en op welke manier die kunnen worden voorkomen. Door samen te werken met Univé kunnen we 160.000 mensen bereiken met onze voorlichting. De Univé Veiligebuurt-app biedt daarbij ook mooie kansen. Het is belangrijk dat VRG en Univé kennis delen en krachten bundelen, zo weten we beter met welke brandrisico’s mensen thuis te maken hebben.’ De samenwerking met Univé ligt volgens Mansveld voor de hand: ’De veiligheidsregio ontwikkelt zich steeds meer tot een netwerkorganisatie waarin we met goede partners willen bijdragen aan een veilig en gezond Groningen.’

Voorkomen en beperken

Volgens Jan Dijkstra valt of staat veiligheid met de mate waarop men grip krijgt op risico’s. ‘Dat hoeft niet eens ingewikkeld te zijn, veel preventiemaatregelen zijn even simpel als praktisch,’ aldus de bestuurder van Univé Noord-Nederland. ‘Laad bijvoorbeeld ’s nachts geen apparaten op om oververhitting te voorkomen. En wie van het nachttarief wil profiteren kan om dezelfde reden beter in de avond, vóór het slapengaan, zijn witgoed laten draaien. Ook een schone afzuigkap en jaarlijkse reiniging van de schoorsteen brengen het brandrisico al snel omlaag.’

Behalve preventief ligt het volgens Dijkstra en voor de hand ook goed na te denken over brandbeperkende middelen. Eind 2019 deed Univé onderzoek naar voorzorgsmaatregelen die Nederlanders met een open haard of kachel treffen om brandrisico’s te beperken. ‘Daaruit bleek dat slechts één op drie van hen in geval van nood een brandblusser voor het grijpen heeft,’ aldus Dijkstra. Ook de installatie van rookmelders bleek geen vanzelfsprekendheid; bij maar liefst 35 procent van de respondenten ontbrak het alarm.

Verstrekking rookmelders

‘De installatie van een rookmelder is de basis om brand vroeg te signaleren en tijdig actie te kunnen ondernemen,’ legt Dijkstra uit, die aankondigt dat Univé en VRG vanaf komende zomer de wijken en dorpen in de provincie ingaan om hierin te voorzien. ‘Wanneer dit ten aanzien van de coronasituatie mogelijk is, hopen we vanaf mei een eerste duizend Groningse huishoudens die aangesloten zijn bij Univé te voorzien van in totaal zo’n 10.000 rookmelders. Zo willen we de rookmelderdichtheid in de provincie helpen vergroten. En ter plaatse geven we dan praktische preventietips mee. Op deze manier helpen we Groningers letterlijk uit de brand wat betreft onveilige woonsituaties. En dragen we bij aan de veiligheid van hun woonomgeving.’