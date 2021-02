15-02-2021, 112Groningen.nl & Stichting Groningen Hartveilig

Stichting Groningen Hartveilig biedt gratis online reanimatiecursus aan

Groningen - Vanaf 1 april biedt stichting Groningen Hartveilig burgerhulpverleners in Groningen gratis een unieke online reanimatietraining aan via Instagram.

De cursus bestaat uit 7 filmpjes met informatie en oefeningen die men thuis in een korte tijd kan volgen. Bij reanimaties worden vaak burgerhulpverleners opgeroepen. Zij moeten regelmatig hun certificaat vernieuwen, dat kan onder anderen door een cursus te volgen bij GHV. Vanwege Corona was dit in het afgelopen jaar nauwelijks mogelijk. Daarom is gezocht naar een online cursus met theorie en praktijk. Op die manier kunnen burgerhulpverleners hun kennis weer opfrissen. De cursus dient ter voorbereiding op de herhalingstraining, die we zodra het kan “en masse” gaan organiseren.









De online reanimatie cursus is vernieuwend

De insta lifesaver cursus is ontwikkeld door spoedeisende hulp arts en onderzoeker Heleen Lameijer. De modules worden via Instagram aangeboden en de informatie is erg toegankelijk. De praktijk oefeningen zijn thuis gemakkelijk na te doen. Aan het eind van de cursus is er een live-bijeenkomst waarin Heleen vragen beantwoordt.





Stichting Groningen Hartveilig is blij met deze samenwerking en hoopt dat heel veel burgerhulpverleners hier gebruik van gaan maken. Aanmeldingen zijn vanaf 1 maart a.s. mogelijk via info.groningenhartveilig.nl