15-02-2021, Ruben Huisman, Thijs Huisman & Robin Feunekes - 112Groningen.nl

Schaatser meldt zich bij politie na massale zoekactie op Hoornsemeer(Video)

Groningen - De hulpdiensten hebben maandagavond een grote zoekactie gestart bij het Hoornsemeer in Groningen.

Vanaf half zeven vanavond waren diverse politie-eenheden met schijnwerpers aan het zoeken over het ijs bij het Hoornsemeer en het Paterswoldsemeer. Bij de politie waren meerdere meldingen binnen gekomen over een schaatser op het ijs.





Tegen twintig voor acht werd de brandweer gealarmeerd voor een persoon te water nabij het fietspad langs de D.H.A.C. Hammarskjöldstraat in de wijk Hoornsemeer. Bij aankomst van de brandweer zijn meteen twee brandweer-duikers het ijs opgegaan met een reddingsplank.





In verband met de mist was het zicht op het ijs minder waarna duikers het ijs op zijn gegaan om te zoeken. Het Landelijk Team Onderwater Zoekingen, afgekort het LTOZ, van de politie was ook ter plaatse en zal de brandweer gaan ondersteunen bij de zoekactie naar de persoon. Uit voorzorg stonden twee ambulances en het Mobiel Medisch Team (MMT) paraat op de kade.





Vooralsnog is er nog geen persoon aangetroffen. Ook is er nog niemand als vermist opgegeven bij de politie. Mist u iemand of bent u de persoon die na half zeven vanavond op het ijs is gezien? Bel dan met de politie via het telefoonnummer 0900-8844!

Update 21:15 uur

De zoekactie bij het Hoornsemeer is even na negen uur door de hulpdiensten gestaakt. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen op het Hoornsemeer. Er werd ruim drie uur gezocht naar een schaatser die rond 18:00 uur nog op het ijs gezien was. Mocht u nog informatie hebben over dit incident, dan kunt u dat doorgeven aan de politie via het telefoonnummer 0900-8844.

Aanvulling: Diverse buurtbewoners melden aan 112Groningen dat zij vlak voor de zoekactie de vermoedelijke schaatser nog hadden gezien nabij de Gasthuiskade. Hierna verdween de schaatser op het ijs waarna men alarm sloeg bij de hulpdiensten.