15-02-2021, Ruben Huisman & Thijs Huisman - 112Groningen.nl

Brandweer Roden bevrijdt dier in stal in Zuidesch

Zuidesch - De vrijwillige brandweer van Roden werd maandagavond omstreeks tien over zes opgeroepen voor een dier in problemen aan de Zuidesch in Liederen.