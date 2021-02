15-02-2021, Ruben Huisman & Thijs Huisman - 112Groningen.nl

Brandweer Roden bevrijdt dier in stal in Zuidesch (Video)

Zuidesch - De vrijwillige brandweer van Roden werd maandagavond omstreeks tien over zes opgeroepen voor een dier in problemen aan de Zuidesch in Lieveren.

In een stal bij een agrarisch bedrijf zat een dier vast. Vermoedelijk ging het hierbij om een koe. Ter assistentie kwam brandweer Marum ter plaatse met gespecialiseerd apparatuur om het dier te bevrijden.

Uiteindelijk konden brandweerlieden het dier bevrijden, waarna men weer retour naar de post kon. Of het dier bij het incident gewond is geraakt, is niet bekend.

Volg ons ook op Facebook en Twitter