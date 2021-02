15-02-2021, 112Groningen.nl

Politie zoekt op ijs bij Hoornsemeer en Paterswoldsemeer

Groningen - De politie is maandagavond even na half zeven een zoekactie gestart nabij het Hoornsemeer en het Paterswoldsemeer in Groningen.

Wat er precies aan de hand is, is momenteel nog onduidelijk. Een getuige meldt aan 112Groningen dat er ruim acht politieauto's met schijnwerpers over het ijs aan het schijnen zijn. Ook wordt er door de politie meerdere keren naar het ijs geroepen.

Vermoedelijk dat er sprake is van een persoon die zich mogelijk op het ijs begeeft. Tot op heden is er nog niemand aangetroffen door de politie.

