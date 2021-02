15-02-2021, Redactie 112Groningen.nl

Geweldsincident Korreweg Groningen

Groningen - De hulpdiensten werden maandagmiddag omstreeks twintig voor vijf gealarmeerd voor een melding van een mogelijke steekpartij aan de Korreweg in de stad Groningen.

Bij het geweldsincident raakte een persoon gewond. De politie kon niet bevestigen of er bij het incident daadwerkelijk was gestoken. Politieagenten troffen een persoon aan met een verwonding, aldus een woordvoerder van de politie tegen 112Groningen.



Het gewonde slachtoffer is voor behandeling van de verwondingen naar de dokterspost gegaan. De politie heeft het incident in onderzoek en kan momenteel geen aanvullende informatie geven over het incident.