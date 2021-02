15-02-2021, Twitter Wis_Ron1 foto & Twitter Aanpakring zuid & Patrick Wind

Spoedreparatie N7 Groningen zorgt voor files, dicht tot dinsdag 06:00 uur

Groningen - De ringweg N7 in Groningen is door een spoedreparatie Euvelgunne richting het Julianaplein afgesloten ! volg de borden voor een omleidng. Dat meldt Rijkswaterstaat Ron via Twitter.