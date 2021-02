15-02-2021, Rtvnoord.nl (Bron) & 112Groningen foto`s

Geen extra bluswatervoorzieningen; risico voor vijfduizend panden

Groningen - De Veiligheidsregio Groningen (VRG) gaat geen extra bluswatervoorzieningen realiseren voor panden in afgelegen gebieden. Zo’n vijfduizend panden liggen in zogenaamde ‘witte vlekken’: plekken in de provincie waar geen bluswater in de buurt is.