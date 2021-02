15-02-2021, Rtvnoord.nl (Bron) & foto`s Melarno Kraan 112Groningen

Gevechtshelikopters trainen in donker Noord-Nederland

Groningen - De luchtmacht houdt deze week in Noord-Nederland een oefening met Apache-gevechtshelikopters. De vluchten vinden vooral in het donker plaats, zowel 's middags als 's avonds.

Dat meldt Rtvnoord.nl

'Onze vliegers moeten getraind zijn om in elke situatie te kunnen optreden. Deze Apaches worden bij missies in het buitenland vooral 's nachts ingezet. Door in het donker te trainen, kunnen we dat oefenen zonder dat mensen er wakker voor hoeven te liggen', zegt woordvoerder en luitenant Jeroen Verburg.

Overlast

Toch sluit Defensie niet uit dat mensen hinder kunnen ondervinden van de oefening, die de naam Redskin Fury heeft gekregen. Eventuele meldingen van overlast kunnen via een online klachtenformulier worden ingediend.

In onze provincie zijn de gevechtshelikopters alleen te zien in het Westerkwartier, maar ze vliegen ook in bijvoorbeeld de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld, Assen, Achtkarspelen en Ooststellingwerf.

Spreiding en corona

De Apaches zijn afkomstig van het Defensie Helikopter Commando op vliegbasis Gilze-Rijen in Noord-Brabant. 'We kijken voor onze oefeningen altijd naar verschillende gebieden in Nederland om onze vliegbewegingen zoveel mogelijk te spreiden. Voor deze oefening hebben we gekozen om te oefenen in Noord-Nederland. Deze regio is voor ons relatief onbekend terrein, waardoor we verwachten dat de vliegers veel baat hebben bij de trainingen', stelt Verburg.