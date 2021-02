16-02-2021, Oogtv.nl (Bron)

Schaatsende vandalen zorgen voor ruim 5.000 euro schade aan wakepark Kardingerplas (Video)

Groningen - De vrieskou heeft voor veel Groningers voor schaatsplezier gezorgd. Maar bij Wakepark Groningen waren ze minder blij met een aantal schaatsers op het Zilvermeer. Zegt Oogtv.

Inmiddels is een doneeractie gestart om de ruim vijfduizend euro schade aan het Wakepark te herstellen.

Volgens het Wake Park is er heel veel gesloopt, zowel door jongeren als volwassenen. Er zijn meubels vernield en obstakels raakten zwaar beschadigd doordat mensen eroverheen schaatsten en er dikke stukken tegenaan gooiden.

“Blijkbaar zijn hittegolven en vrieskou een vrijbrief om je als vandaal te gedragen en andermans spullen kapot te maken. En dan de verbazing en grote mond als je er wat van zegt”, zo schrijft het wakepark op haar Facebook-pagina. “De eerste aangifte is alweer gedaan. In plaats van de hele dag repareren, bewaken en ons zorgen maken hadden we er liever een leuke Koek & Zopie plek van gemaakt.”

Volgens het bedrijf is er voor meer dan 5.000 euro vernield op en rond het park. Medewerkers en vrijwilligers van het park hebben in het afgelopen weekend al warme dranken verkocht langs het meer om een deel van de schade terug te verdienen, maar dat is niet genoeg. Daarom is ook een doneeractie gestart, via deze website.

