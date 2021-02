15-02-2021, Robin Feunekes / 112Groningen.nl

Hoofdleiding lekt water Boterbloemweg Haren

De brandweer van Haren werd maandagochtend omstreeks kwart voor tien opgeroepen voor een wateroverlast aan de Boterbloemweg in Haren. Vermoedelijk door het dooien ontstaan.

Bij aankomst is de brandweer een woning ingegaan. Ze hebben een pomp aangesloten en zijn water aan het wegpompen. Ook het waterbedrijf Groningen was ter plaatse. Het ging om een hoofdkraan(water) dat lek was zei de brandweer voorlichter, in de kruipruimte lag water. Het euvel wordt gerepareerd.

