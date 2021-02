15-02-2021, Oogtv.nl (Bron)

Verraderlijk glad in Groningen; code rood geldt nu alleen nog in noorden(Update)

Groningen - Opvriezende regen zorgt maandagochtend voor verraderlijke gladheid in Groningen. Met name op stoepen en op straten met straatstenen is het glibberen geblazen. Meldt Oogtv.