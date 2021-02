14-02-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Treinverkeer richting Bad Nieuweschans op last van de politie stilgelegd

Winschoten - Er is zondagavond geen treinverkeer mogelijk tussen Winschoten en Bad Nieuweschans. Dat laat vervoersbedrijf Arriva weten. Dat meldt de website oogtv.nl

De problemen begonnen rond 20.45 uur. Wat er precies aan de hand is, is vooralsnog onbekend. “Op last van de politie is er geen treinverkeer mogelijk”, aldus het bedrijf. Tussen Groningen en Winschoten en Veendam rijden nog wel treinen.





De verwachting is dat de problemen tot 23.30 uur gaan duren.







Later meer.