14-02-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

GGD Groningen: Test- en vaccinatielocaties maandag in stad vanaf 12:00 geopend

Groningen - De test- en vaccinatielocaties van de GGD Groningen zijn vanwege het weeralarm maandag gesloten. De locaties in de stad zijn maandag vanaf 12.00 uur open. Dat meldt oogtv.nl

Het KNMI heeft voor de provincie Groningen een code rood gegeven die geldig is van maandagochtend 07.00 uur tot maandagmiddag 14.00 uur. De GGD heeft daarop laten weten dat alle locaties dicht blijven, alleen de locaties MartiniPlaza en Europaweg gaan vanaf 12.00 uur open. "Heb je maandagochtend een afspraak voor vaccineren of testen? Dan kun je ’s middags terecht vanaf 12.00 tot 16.30 uur op onze vaccinatie- en testlocatie in MartiniPlaza of op onze testlocatie aan de Europaweg. Je hoeft dus geen nieuwe afspraak te maken, maar je kunt langskomen met je afspraakbevestiging van maandag 15 februari 2021. Dit kan ook als je bijvoorbeeld een afspraak had in Delfzijl. Ook met die afspraakbevestiging kun je terecht bij onze locaties aan de Europaweg en MartiniPlaza."