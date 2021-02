14-02-2021, Diverse fotografen - 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Na 8 dagen neemt Koning Winter afscheid: “In Eelde werd het -12,4 graden”

Groningen - Koning Winter is zondag vertrokken uit Groningen. Rond 16.00 uur werd er op Eelde al 1,5 graad dooi gemeten. Dat meldt oogtv.nl

De winter deed vorige week zaterdag haar intrede waarbij de temperatuur in Groningen in de avond onder het vriespunt kwam. Daarna volgde een gebied met sneeuwval. “We kunnen terugkijken op een bijzondere week”, vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis. “De laagste temperatuur die we gemeten hebben werd zaterdagochtend afgelezen. In Eelde stond er toen een minimumtemperatuur van -12,4 graden op de thermometer. De uiteindelijke minimumtemperatuur is daardoor wel iets minder koud uitgevallen dan ik van tevoren vermoedde.”





“De zachtste oplossing werd werkelijkheid”

Kamphuis heeft ook een verklaring hoe dat kan. “Het heeft te maken met het noordoost component. De extremen bleven uit vanwege een langere aanvoer vanaf de Oostzee dan wat vooraf voorzien was. Twente is uiteindelijk met -14,2 graden de koudste plaats van ons land geworden.” Toch noemt Kamphuis de ontwikkelingen ook bizar. “In de meteorologie werken we met verschillende oplossingen aan de hand van de diverse weermodellen. Toen Koning Winter vorige week op de deur klopte leek het er op dat we voor een langere tijd de kou in zouden gaan. Er waren echter ook een aantal zachte oplossingen en de zachtste daarvan is uiteindelijk werkelijkheid geworden.”





Voorjaar

De komende week gaan volgens Kamphuis de temperaturen snel oplopen. “Zoals het nu lijkt krijgen we volgende week te maken met een zuidwestelijke of zuidelijke wind die zachte lucht aan gaat voeren. Mocht het een zuidwestelijke wind worden dan komen we op 12 of 13 graden uit in combinatie met een wisselend bewolkt weertype. Mocht het een zuidenwind worden dan gaan we op naar de 15 graden en dan is het zonovergoten. Dan hangt ineens het voorjaar in de lucht.”